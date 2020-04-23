İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9806
  • EURO
    7,5626
  • ALTIN
    384.813
  • BIST100
    98171
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Macaristan'dan getirildi, ''aşağılama'' suçundan soruşturma başlatıldı
Güncel

Macaristan'dan getirildi, ''aşağılama'' suçundan soruşturma başlatıldı

Macaristan'dan Bingöl'e Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen yolculardan biri hakkında sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı.

IHA23 Nisan 2020 Perşembe 08:01 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 08:03
ABONE OL

Korona virüs tedbirler kapsamında yurt dışından Bingöl’e getirilen 123 yolcudan Pelin Portakal, sosyal medya hesabından Bingöl’e dair yapmış olduğu hareket içerikli mesajın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Dün gece Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den Bingöl’e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan Pelin Portakal adlı şahıs hakkında paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Korkunç olay! Pencereden düşen 2 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.