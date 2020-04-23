IHA 23 Nisan 2020 Perşembe 08:01 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 08:03

Korona virüs tedbirler kapsamında yurt dışından Bingöl’e getirilen 123 yolcudan Pelin Portakal, sosyal medya hesabından Bingöl’e dair yapmış olduğu hareket içerikli mesajın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Dün gece Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den Bingöl’e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan Pelin Portakal adlı şahıs hakkında paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır” denildi.