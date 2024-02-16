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Maden ocağı heyelanında yeni gelişme: Numuneler inceleniyor

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. Bölgede milyonlarca metreküp toprak aktı. 9 işçi heyelan altında kaldı. Ekipler tarafından arama çalışmalarının devam ettiği maden ocağında, toprak numunelerinin incelenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

AA16 Şubat 2024 Cuma 00:36 - Güncelleme:
Maden ocağı heyelanında yeni gelişme: Numuneler inceleniyor
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Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasından alınan toprak numuneleri incelenmeye devam ediliyor.

İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

TOPRAKTAN ALINAN NUMUNELERİN İNCELENİYOR

Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere burada bulunan Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'na, bazılarını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na götürüyor.

Sahanın farklı noktalarından alınan yeni bazı toprak örnekleri, akşam saatlerinde numune kaplarına konularak Ankara'ya gönderildi.

  • erzincan
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