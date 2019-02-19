Maden ocağında heyelan faciası

Muğla Milas’ın Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasında yer alan Yumrutaş mevkisinde, feldispat madeni çıkarılan ocakta heyelan meydana geldi. Yumrutaş mevkisinde açık arazide faaliyet gösteren feldispat maden sahasında dün heyelanla birlikte dağdan kopan kayalar 4 işçinin üzerine düştü.

600 TONLUK KAYALAR

Yaklaşık 600 tonluk kaya parçaları altında 4 işçinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerine anında ekipler sevk edildi. Enkaz altından yaralı kurtarılan Tayfun Akıncı hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları sürerken enkaz altında kalan işçilerin kamyon şoförü Şükrü Otlak ile ekskavatör operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu olduğu belirlendi.

İKİ CENAZE BULUNDU

Dev kaya kütlelerinin altında iş makinelerinin de kaldığı görülürken, çalışmalarda Şükrü Otlak ile Engin Tutuk’un cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan Muğla Valisi Esengül Civelek, “Maden sahasında bir kaya, iş makineleri çalışırken, düşmüş. İş makineleri ve sürücüleri, kayanın altında kalmış. 500-600 ton ağırlığında olduğu belirtilen kayayı kaldırma çalışmaları sürüyor” dedi. Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe ise olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Kömürcüoğlu şirketine ait Albit maden sahasında taşeron firma olarak çalışma yapan Çınartaş Endüstri Anonim Şirketi tarafından çalışma esnasında göçük oldu. Soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.