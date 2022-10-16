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  • Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı
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Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Remzi Özçelik'in cenazesi toprağa verildi.

AA16 Ekim 2022 Pazar 12:48 - Güncelleme:
Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı
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Özçelik'in cenazesi, hastane morgundan alınarak Mamak köyündeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy mezarlığına taşındı.

Cenazeye, işçi Remzi Özçelik'in ailesi, yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de katıldı.

Soylu, Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Sezer, taziyeleri kabul eden Özçelik'in ailesine baş sağlığı diledi.

Özçelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

  • Remzi Özçelik
  • Türkiye Taşkömürü Kurumu
  • Bartın

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