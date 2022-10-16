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Maden şehidinin cenazesinde yürekleri dağlayan detay

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül'ün 2 yaşındaki kızı, tabutun başında babasının fotoğrafını annesine göstererek yürekleri dağladı.

IHA16 Ekim 2022 Pazar 13:30 - Güncelleme:
Maden şehidinin cenazesinde yürekleri dağlayan detay
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Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül, baba ocağı Ahlatlar köyünde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Aynı köyden Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım'ın da defnedileceği cenaze töreni öncesinde Okan Akgül'ün 2 yaşındaki kızının babasının tabutunun başında yer alan fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.

MADEN ŞEHİTLERİ BULUT, AKGÜL VE YILDIRIM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Mehmet Bulut, Okan Akgül ve Şaban Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.

Bulut, Akgül ve Yıldırım'ın cenazeleri, hastane morgundan alınarak Ahatlar köyündeki Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesine getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden işçilerin ailelerine, cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler toprağa verilmek üzere köy mezarlığına götürüldü.

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