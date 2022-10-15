Maden şehitlerine veda... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'nin yüreği yandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Acet'in Kazpınarı köyündeki evine gelerek yakınlarına taziyelerini iletti.

Evli ve iki çocuk babası Acet'in Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmasının ardından köy mezarlığına götürüldü.

Acet'in cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

- "TÜRKİYE'NİN YÜREĞİ YANDI"

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çok elim bir kaza yaşandığını belirterek, şunları söyledi:



"Yüreğimiz yandı. Türkiye'nin yüreği yandı. Acımız çok taze. Allah, kaybettiğimiz tüm şehitlerimize rahmet eylesin. 41 kardeşimizi kaybettik. Allah, gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Biliyoruz; ateş düştüğü yeri yakıyor. Devlet olarak bugüne kadar nasıl olduysa bugün de aynı şekilde sonuna kadar bu kardeşlerimizin yakınlarının, eşlerinin, çocuklarının yanında olacağız. (Çocukları) Emrullah ve Ebru da burada, onlar artık bize emanettir. (Eşi) Meral kardeşimiz bize emanettir. Devlet olarak Biz gereğini yapacağız. Her birimiz de sonuna kadar çalışıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin."