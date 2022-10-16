İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2022 Pazar / 21 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5964
  • EURO
    18,0725
  • ALTIN
    981.972
  • BIST100
    3626.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Madencilerin ailelerine taziye ziyareti... Bakan Soylu: Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin
Güncel

Madencilerin ailelerine taziye ziyareti... Bakan Soylu: Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen elim maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, 'Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin.' ifadelerini kullandı.

AA16 Ekim 2022 Pazar 00:04 - Güncelleme:
Madencilerin ailelerine taziye ziyareti... Bakan Soylu: Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin
ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen elim maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Rıdvan Acet ve Emrah Kaya'nın evlerine taziye ziyareti yaptı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın Amasra'da yaşanan elim maden kazasında hayatını kaybeden hemşehrilerimiz, Öner Yıldız'ın Kaleşah Mahallesi'ndeki, Rıdvan Acet'in Kazpınar Köyü'ndeki, Emrah Kaya'nın Kaman Köyü'ndeki evlerine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

"RABBİM MEKANLARINI CENNET, MAKAMLARINI ALİ EYLESİN"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Burçin Saban ve Emrah Kaval'ın evlerine taziye ziyareti yaptı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın Amasra'da yaşanan elim maden kazasında hayatını kaybeden hemşehrilerimiz Burçin Saban'ın Gürpınar Köyü'ndeki, Emrah Kaval'ın Aladağ Mahallesi'ndeki evlerine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.