İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen elim maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Rıdvan Acet ve Emrah Kaya'nın evlerine taziye ziyareti yaptı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın Amasra'da yaşanan elim maden kazasında hayatını kaybeden hemşehrilerimiz, Öner Yıldız'ın Kaleşah Mahallesi'ndeki, Rıdvan Acet'in Kazpınar Köyü'ndeki, Emrah Kaya'nın Kaman Köyü'ndeki evlerine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Burçin Saban ve Emrah Kaval'ın evlerine taziye ziyareti yaptı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın Amasra'da yaşanan elim maden kazasında hayatını kaybeden hemşehrilerimiz Burçin Saban'ın Gürpınar Köyü'ndeki, Emrah Kaval'ın Aladağ Mahallesi'ndeki evlerine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin." ifadelerini kullandı.