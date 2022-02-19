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Madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği için 7,5 milyon lira destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcısı 80 yeraltı maden işletmesine 7,5 milyon lira hibe ödemesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

AA19 Şubat 2022 Cumartesi 09:51 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:52
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, faydalanıcı iş yerlerine aldıkları hizmet karşılığında şubat ayında 1,1 milyon lira, 8 ay toplamında ise 7,5 milyon lira hibe desteğinin sağlandığı belirtildi.

Program kapsamında finansalın yanı sıra rehberlik desteğiyle iş sağlığı ve güvenliği alanında işletmelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesinin hedeflendiği, bu doğrultuda Bakanlık tarafından belli aralıklarla işletmelere saha ziyaretleri gerçekleştirilerek yeni ve önleyici yaklaşımlarla yeraltı kömür ve metal madenlerine rehberlik yapıldığı anlatıldı.

Şehir merkezlerine uzak, jeolojik ve iklim koşullarının ağır olduğu yeraltı maden ocaklarındaki saha ziyaretlerinde yerinde gözlemler yapılarak sahanın ihtiyaçlarına çözüm üretildiği, Bakanlığın finansal destekler ve teknik rehberlik çalışmalarının da katkılarıyla yeraltı çalışma alanlarında yüzde 55 oranında iyileşme sağlandığı açıklandı.

Bakanlık tarafından verilen finansal destek ve teknik rehberlik desteğinin Nisan 2023'e kadar devam edeceği kaydedildi.

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