Maduro, Bakan Bayraktar ile görüşmesini ''muhteşem'' olarak nitelendirdi

Maduro, sosyal medya hesabı X'ten Bakan Bayraktar ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak, "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile muhteşem görüşme. Her iki ülkenin faydasına olacak şekilde ticari alışverişimizin düzeyini yükseltmek amacıyla enerji ve madencilik konularındaki ittifakları güçlendirmek için konuştuk ve fikir alışverişinde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Bayraktar da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Karakas ziyaretimizde Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro ile de görüşme fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde gerçekleştirilen karşılıklı resmi ziyaretler neticesinde iki ülke ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Hedefimiz sağlam temeller üzerinde yükselen ilişkilerimizi enerji ve madencilik alanındaki işbirliklerimizle daha da büyütmek olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
Excelente encuentro con el Ministro de Energía y Recursos Naturales de la República de Türkiye, Alparslan Bayraktar; conversamos e intercambiamos de algunas ideas para afianzar las alianzas en materia energética y minera, con miras a elevar los niveles en el intercambio comercial... pic.twitter.com/PbdvjW66Zr— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 31, 2024