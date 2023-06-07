Maduro'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı yeni dünya birliği paylaşımı

Türkiye'nin bir kez daha Cumhurbaşkanı olarak görmek istediği Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Göreve Başlama Töreni'ne Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da katılmıştı.

Törenin ardından Suudi Arabistan'a geçerek Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Maduro, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye vurgulu bir paylaşımda bulundu.

"YENİ DÜNYANIN BİRLİĞİ VE İŞ BİRLİĞİNDE SAĞLAM KALIYORUZ"

Görüşmelere ve alınan kritik kararlara dair paylaşımına Erdoğan'la birlikte olduğu fotoğrafı da ekleyen Venezuela Devlet Başkanı, "Türkiye ve Suudi Arabistan gibi dost ülkelerdeki uluslararası çalışma gündemimiz tam bir başarıya ulaşmış, stratejik alanlarda sağlam karşılıklı yardım ve alışveriş köprüleri kurmamızı sağlamıştır. Yeni dünyanın birliği ve iş birliğinde sağlam kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİM RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Nicolas Maduro, "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüm ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Venezuela halkı adına kendisine bir kez daha tebriklerimi ilettim. İlişkilerimizi pekiştiren bir zaferdir." demişti.