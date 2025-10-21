İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Mahallelinin kabusu oldu: 3 gün nöbet tuttular

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine büyük korku yaşatan yılan, 3 gün boyunca tutulan nöbetin sonunda yakalandı.

21 Ekim 2025 Salı 16:08
Mahallelinin kabusu oldu: 3 gün nöbet tuttular
ABONE OL

Yüksekova ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde mahallede ikamet eden Abdülhamit Doğan isimli vatandaşın evinin önündeki duvarda belirli aralıklarla bir yılan görülmeye başlandı. Daha çok çocukların karşısına çıkan ve mahallede paniğe yol açan yılan nedeniyle sokak sakinleri nöbet tutmaya başladı. 3 gün süren bekleyişin ardından yılanın yeniden ortaya çıkmasıyla mahalleli, ellerine aldıkları farklı araçlarla yılanı yakalamayı başardı.

"ÖLDÜRMEDİK, YAŞAMA HAKKI VAR"

Yakalanan yılanı boş bir pet şişeye koyan mahalle sakinleri, daha sonra hayvanı ovaya götürerek doğaya sağ salim bıraktı. Bocukların korkulu rüyası haline gelen yılanı ovaya bıraktıklarını belirten Abdülhamit Doğan, "3 gündür bir yılanın komşumuzun duvar dibinde çıkmasıyla çocuklarımızı baya korkutmuştu. Biz de 3 gündür adeta nöbet tutarak çıkmasını bekledik ve en sonunda yakaladık. Öldürmedik çünkü o da canlı, yaşama hakkı var. Biz de onu ovaya götürerek sağ salim bıraktık" ifadelerini kullandı.

