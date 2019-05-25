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Mahkeme, Tunceli Belediyesinin 'Dersim' kararının yürütmesini durdurdu

Erzincan İdare Mahkemesi, Tunceli Belediye Meclisinin, belediye hizmet binasındaki 'Tunceli' yazısının 'Dersim' olarak değiştirilmesi yönündeki kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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Erzincan İdare Mahkemesi, Tunceli Valiliğinin itirazı üzerine, Tunceli Belediye Meclisinin, belediye hizmet binasındaki "Tunceli" yazısının "Dersim" olarak değiştirilmesi yönündeki kararının yürütmesini durdurdu.
 
Tunceli Belediye Meclisi, 7 Mayıs'ta yaptığı toplantıda, belediyenin hizmet binasındaki tabelalarda yer alan "Tunceli" ibaresinin yerine "Dersim" yazılması yönünde oy birliğiyle karar alıp bu kararı, uygulanabilmesi için değerlendirilmesi amacıyla Tunceli Valiliğine sundu.
 
Tunceli Valiliği de bu karara itiraz için hazırladığı dava dilekçesini, Erzincan İdare Mahkemesine gönderilmek üzere Tunceli Asliye Ceza Mahkemesine sundu.
 
Valiliğin söz konusu dava dilekçesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun belde adının değiştirilmesi başlıklı 10. maddesinde "Bir beldenin adı belediye meclisi üye tam sayısının en az dörtte üç çoğunluğunun kararı ve valiliğin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlanır. Beldenin adının değiştirilmesi ile belediyenin adı da değişmiş sayılır" denildiği anımsatılarak, Tunceli Belediye Başkanlığının, söz konusu belediye meclisi kararı ile valinin görüşünü ve İçişleri Bakanlığının onayını almadan kanunun açık hükmüne aykırı işlem yaptığı belirtildi.
 
Aynı kanun uyarınca, belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında bir ilin adının ya da tabeladaki adının değiştirilmesi konusunda yetkisinin bulunmadığı, işlemin konu ve yetki yönlerinden sakat olduğu, davalı idarenin yetki tecavüzünde bulunduğu kaydedilen dilekçede, alınan kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.
 
Dilekçenin ulaştığı Erzincan İdare Mahkemesinin ara kararında ise Tunceli Belediyesi hizmet binasındaki tabelalarda yazılı "Tunceli" ibaresinin değiştirilerek "Dersim" ibaresinin yazılmasına dair dava konusu işlemin yerine getirilmesi halinde doğacak zararın, kamunun menfaati ve işlemin etki alanı dikkate alındığında giderilemeyeceğine işaret edildi.
 
Bu aşamada yürütmenin durdurulması için gereken koşulların oluştuğu belirtilen ara kararda, Erzurum Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile yürütmenin durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.

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