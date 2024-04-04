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Mahkemeden Arnavutköy'de bir kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili karar

Arnavutköy'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı muhtarlık seçimi kavgasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına karar verildi.

AA4 Nisan 2024 Perşembe 10:47 - Güncelleme:
Mahkemeden Arnavutköy'de bir kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili karar
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İstanbul Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, muhtarlık seçimi dolayısıyla 31 Mart'ta Bolluca Mahallesi'nde iki grup arasında baş gösteren ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavgaya ilişkin çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameraları ve cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüleri inceleyen ekipler, iki farklı aile üyesinin önce ağız dalaşı şeklinde tartışma yaşadığını, birinci grupta bulunan şüphelilerin olay yerine 3 araçla geldiklerini, bu grubun ikinci gruptaki şüphelilerin ikamet ettiği binaya doğru silahla çok sayıda ateş ettiğini ve diğer grubun da binadan aynı şekilde karşılık verdiğini belirledi.

Ekipler, ilk gruptan Mustafa Arslan ile M.D'nin yaralandığı, ancak hastaneye kaldırılan Arslan'ın tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği silahlı kavgaya karışan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 5 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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