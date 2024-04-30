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Mahkemeden 'Seçil Erzan' kararı

Yüksek kar getirili Fatih Terim fonu vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

IHA30 Nisan 2024 Salı 12:15 - Güncelleme:
Mahkemeden 'Seçil Erzan' kararı
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Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın tutukluluk incelemesi yapıldı.

TUTUKLULUK DEVAM KARARI

Dosya üzerinden yapılan incelemede, davanın tutuklu sanıkları Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın görülmesine ise 24 Mayıs tarihinde İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

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