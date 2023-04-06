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Güncel

Mal varlığı dondurulan 9 kişi hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı

Terörizmin finansmanı suçu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan 9 kişiye yönelik kararlar, makul sebeplerin varlığının ortadan kalkması sebebiyle iptal edildi.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 09:31 - Güncelleme:
Mal varlığı dondurulan 9 kişi hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması kararlarının Kaldırılması Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller ile terörizmin finansmanı suçu sebeplerinin ortadan kalkmasına istinaden 9 kişinin mal varlığının dondurulması kararları kaldırıldı.

Bu kişiler, Rahmi Bıyık, Cemal Uşak, İbrahim Çoban, İsa Teres, Medeni Sayılgan, Musa Çetiner, Şahabettin Çotak, Uğur Dal ve Fırat Özgür olarak sıralandı.

  • Mal varlığı
  • hüküm
  • finans
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