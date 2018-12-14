Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satışıyla uğraşan şüphelilere yönelik Malatya, Erzurum, Gaziantep, Çorum, Kayseri ve Van'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, yeşil reçeteyle satılan 26 hap, 124 uyuşturucu hap ve bir el telsizi ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.