Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu
Malatya merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satışıyla uğraşan şüphelilere yönelik Malatya, Erzurum, Gaziantep, Çorum, Kayseri ve Van'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, yeşil reçeteyle satılan 26 hap, 124 uyuşturucu hap ve bir el telsizi ele geçirildi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.