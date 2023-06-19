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Malatya-Sivas Bölgesel Treni seferleri başlıyor

Malatya'yı hızlı trenler entegre şekilde Ankara ve İstanbul'a bağlayacak ve bu illere seyahat süresini kısaltıp zaman tasarrufu sağlayacak olan Malatya Sivas Bölgesel Treni yarın seferine başlıyor.

IHA19 Haziran 2023 Pazartesi 16:21 - Güncelleme:
Malatya-Sivas Bölgesel Treni seferleri başlıyor
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Malatya'yı hızlı tren bağlantısıyla hız ve konfora kavuşturacak olan Malatya-Sivas Bölgesel Treni, 262 koltuk kapasitesine sahip konforlu setlerle gerçekleştirilecek. Malatya ile Sivas arasındaki seferini 3 saat 40 dakikada tamamlayacak olan Malatya-Sivas Bölgesel Treninde yiyecek ve içecek satışı yapılacak.

Malatya-Ankara arasında 4 Eylül Mavi Ekspresi ile yaklaşık 16 saat süren yolculuk süresi Malatya Sivas Bölgesil Treni ve YHT bağlantısı ile ortalama 7 saate düşüyor. Malatya Sivas Bölgesel Treni, Malatya-Sivas arasında Yazıhan, Hekimhan, Akgedik, Akçamağara, Demiriz, Çetinkaya ve Yenikangal olmak üzere toplam 7 İstasyonda duracak, buralardaki vatandaşlarımızda bu önemli hizmetten faydalanacak. Malatya Sivas Bölgesel Treni her gün işleyecek, Malatya'dan saat 08.10'da hareket ederek, Sivas'a 11.49'da ulaşacak. Sivas'tan ise 16.10'da hareket ederek, Malatya'ya 19.54'te varacak.

Yolcular hızlı ve bölgesel treni birlikte kullanarak Ankara ve İstanbul yönlerine yapacakları seyahatlerde Malatya-Sivas parkuruna yüzde 50 indirim uygulanacak. Malatya Sivas Bölgesel Treni ile sadece Malatya-Sivas parkurunda seyahat edecek yolcular ise tam bilet ücreti ödeyecek. Malatya-Ankara Arasında İşleyen 4 Eylül Mavi Treni Haftada Karşılıklı 4 sefer yapacak.

Uzun yıllardır Malataya-Ankara arasında sefer yapan 4 Eylül Mavi Treni Ankara' dan Perşembe ve cumartesi, Malatya' dan ise Cuma ve Pazar günleri olmak üzere karşılıklı 4 seferle işlemeye devam edecek.

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