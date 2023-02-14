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Malatya Valiliği acı bilançoyu açıkladı

Malatya Valiliği, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte şu ana kadar 1346 kişinin öldüğünü, 6 bin 962 kişinin yaralandığını, 1154 binanın yıkıldığını bildirdi.

AA14 Şubat 2023 Salı 00:46 - Güncelleme:
Malatya Valiliği acı bilançoyu açıkladı
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Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, şu ana kadar ki durum hakkında bilgi verildi.

Bugün itibarıyla ulaşılan tespite göre, kentte 1346 kişinin öldüğü, 6 bin 962 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, 1154 binanın yıkıldığı, 7 bin 129 hasarlı bina tespit edildiği kaydedildi.

Helikopter ile Akçadağ ve Doğanşehir ilçeleri ağırlık olmak üzere yardım malzemesi dağıtımına başlandığı ifade edilen açıklamada, son 4 günde 50 sorti gerçekleştirilerek malzeme dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Malatya'dan otobüslerle 25 bin, hava yoluyla 23 bin 303, trenle ise 29 bin 398 kişinin başka illere ulaşımının sağlandığı aktarıldı.

Depremden etkilenen kente ayrıca 18 bin 252 çadır kurulduğu bildirildi.

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