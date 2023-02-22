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Güncel

Malatya Valiliği yıkılan binalar hakkında açıklama yaptı

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan bina sayısının şu an itibarıyla 3 bin 437 olduğunu bildirdi.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 20:51 - Güncelleme:
Malatya Valiliği yıkılan binalar hakkında açıklama yaptı
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Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, şu ana kadarki durum hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, bugün itibarıyla 3 bin 437 binanın yıkıldığı, 19 bin 822 ağır hasarlı, 2 bin 79 orta hasarlı binanın tespit edildiği, acil yıkılacak bina sayısının ise 527 olduğu belirtildi.

Kentte şu ana kadar 22 binanın enkazının kaldırıldığı, 18 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, kentte kurulan 2 bin 939 çadırda 19 bin 169, kapalı alanlarda 6 bin 395 kişinin konakladığı, 13 bin 488 çadırın da dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, günlük 300 bin 550 kişiye sıcak yemek verildiği kaydedildi.

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