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Malatya ve Adıyaman'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 173 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Pütürge'de 14, Hekimhan'da 7, Arapgir'de 5, Doğanyol'da 4, Battalgazi ve Akçadağ'da 2'şer ve Yeşilyurt ilçesinde ise 1 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 35 mahallenin toplam 506 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

- Adıyaman

Adıyaman'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 138 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, ve Sincik ilçelerinde 45 köy ile 93 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin 8 greyder, 6 dozer, 8 kepçe ve 10 kamyonla aralıksız çalıştığını bildirdi.

Gerger ve Sincik belediye ekipleri ise ilçe merkezlerinde kapanan yolları açmaya çalışırken, diğer yandan da buzlanmaya karşı yolları tuzlamaya başladı.

Kahta-Sincik Karayolu Cendere Köprüsü mevkisinde yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Ekipler yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Kapalı yollardan dolayı taşımalı eğitim gören Sincik ilçesinde 9 köy ve mezrada yaklaşık 150 ve Gerger ilçesinde ise 120 öğrencinin eğitimlerine devam edemediği bildirildi. 

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