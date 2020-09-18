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Malatya ve Muş'ta korkutan depremler

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Muş'un Korkut ilçesinde ise 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

AA18 Eylül 2020 Cuma 07:28 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 07:28
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MALATYA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

MUŞ'TA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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