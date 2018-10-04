Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Malatya'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 3 sanık, 7,5 yıl ile 1 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Malatya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan Asiye Tekin, F.K, N.D. ve avukatları katıldı.

Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu, ayrıca gazete ve dergi aboneliklerinin tespit edildiğini belirtti.

Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Tekin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezası vererek, hüküm kesinleşinceye kadar hakkındaki adli kontrolün devamını kararlaştırdı.

Heyet, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklardan F.K ile N.D'ye ise 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Ülke ülke yemek alışkanlıkları belli oldu! Bakın Türkler en çok ne yiyor

Ülke ülke yemek alışkanlıkları belli oldu! Bakın Türkler en çok ne yiyor

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

YPG/PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi

YPG/PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA