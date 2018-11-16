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Malatya'da 4 FETÖ sanığına hapis cezası

Malatya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 4 sanık, 3 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

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2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına tutuklu yargılanan Resul Şahin, Erkan Yılmaz, Hikmet Başaran ve Emre Mandal ile avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında üzerilerine atılı suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli deliller dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklardan Şahin'e 10 yıl, Yılmaz'a 6 yıl 3 ay, Başaran ve Mandal'a da "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

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