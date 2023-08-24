İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2178
  • EURO
    29,7612
  • ALTIN
    1682.16
  • BIST100
    7602.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını açıkladı. Yeşilyurt Belediye Başkanı, 'Şu ana kadar olumsuz bir durum yok.' dedi.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 08:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hissedildi. Depremin etkisiyle bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar 112, jandarma veya emniyetimize ulaşan olumsuzluk ihbarı yok. Tarama faaliyetlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

BAKAN YERLİKAYA: TÜM EKİPLERİ SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.