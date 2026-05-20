Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Çevre iller de sarsıldı

AFAD, saat 09.00'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Malatya'daki depremin kentte de hissedildiğini belirterek, "Şu an itibarıyla ilgili kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. İncelemeler dikkatle devam etmektedir. Başta Malatya olmak üzere depremi hisseden tüm çevre illerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Malatya'daki deprem sonrası siyasilerden art arda geçmiş olsun mesajları

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi.

Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşların binalardan ayrılmaya çalıştıkları ve boş alanlarda bekledikleri görüldü.

- MALATYA'DA İHBAR YOK

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, tüm Malatya ve civarındaki illere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yavuz, "Şu ana kadar bir olumsuzluk ihbarı almadık. Arkadaşlarımız sahada tarama çalışması yapıyor. Herkese geçmiş olsun, Allah böyle afetleri kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

AFAD'DAN MALATYA'DAKİ 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa'da da hissedildiğini, halihazırda deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, "Okullardaki öğrenciler sınıftan çıkarıldı, olumsuz ihbar yok." dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

BAKAN ÇİFTÇİ: AN İTİBARIYLA HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Mustafa Çitçi, Malatya'da meydana gelen depremle ilgili, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir" dedi.

Bakan Çiftçi, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme dair resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydan geldiğini ve depremin Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerinde de hissedildiğini belirten Çiftçi, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZİN SAHADA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: Malatya'mıza ve depremi hisseden illerimize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit ekiplerimiz teyakkuzda ve tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun.

HABERLEŞME ALTYAPISINDA OLUMSUZLUK YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya merkezli meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre kara yollarında ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk görülmediğini bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Merkezi Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre kara yollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm güzergahlarda inceleme ve takip çalışmalarımız ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."