İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5036
  • EURO
    21,5132
  • ALTIN
    1265.5
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Malatya'da ambulans helikopter hizmete başladı

Malatya'da Sağlık Bakanlığının ambulans helikopteri hizmete başladı.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 19:03 - Güncelleme:
Malatya'da ambulans helikopter hizmete başladı
ABONE OL

Vali Hulusi Şahin ve İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkına inen ambulans helikopteri inceledi, özellikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şahin, kentin helikopter ambulansı bulunan 17 ilden biri olduğunu söyledi.

Helikopter ambulansın kentte sabit kalacağını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Tulga Hava Üssü'nde konuşlanacak, pilot ve ekibi Malatya'nın kadrosunda bulunacak. Malatya merkez ve ilçelerine hizmet verecek. Civar illerle Kahramanmaraş'ın Malatya'ya yakın ilçelerine de buradan hizmet vereceğiz. Bu hava ambulansı çok acil vakalarda, dakikalarla yarışıldığı vakalarda hastalarımızın intikalini sağlayacak. Bazı durumlarda hasta sevklerinde kullanılabilecek."

Şahin, kente gösterdiği yakın ilgiden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Helikopter ambulansın kentteki sağlık hizmetlerini ileri noktalara taşıyacağını aktaran Şahin, "Tunceli, Elazığ, Bingöl gibi yakın illere de ihtiyaç durumunda buradan yardımcı olacağız." dedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammet Selçuk Sinanoğlu ile hastane yöneticileri de helikopteri inceledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.