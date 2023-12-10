İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2023 Pazar / 28 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Malatya'da aşırı yağışla göçük meydana gelen köprü trafiğe kapatıldı
Güncel

Malatya'da aşırı yağışla göçük meydana gelen köprü trafiğe kapatıldı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taşırken, Koşar mahallesinde bulunan köprü de ise göçük meydana geldi.

IHA10 Aralık 2023 Pazar 10:09 - Güncelleme:
Malatya'da aşırı yağışla göçük meydana gelen köprü trafiğe kapatıldı
ABONE OL

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle kırsal bölgelerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Doğanşehir'de sel oluşurken, Yazıhan ilçesi Koşar mahallesinde taşan dereler nedeniyle bazı köprülerde göçükler meydana geldi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise bölge için sağanak yağış uyarısını yineleyerek meydana gelebilecek sel, su baskını yağış anında kuvvetli rüzgar(kuvvetli rüzgarlar sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.