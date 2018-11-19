Malatya’da bir araçta uçak eğitim mermisi ele geçirildi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafında halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen huzur uygulaması ile umuma açık yerler ile araçlar üzerinde denetim yapıldı. 2 bin 746 kişinin sorgulandığı uygulamada bin 56 araç da kontrol etti. Umuma açık 124 iş yerini kontrol eden Jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi de gözaltına aldı.

Bu sırada yol kontrollerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 20 milimetre çapında 4 uçak eğitim mermisi, 39 kilogram boş uçak eğitim mermisi kovanı ve mayon parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.