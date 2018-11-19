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Malatya’da bir araçta uçak eğitim mermisi ele geçirildi

Malatya'da jandarmanın yaptığı yol kontrolünde bir araçta 4 uçak eğitim mermisi ile 39 kilogram boş kovan ve mayon parçaları ele geçirildi.

  • İHA
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafında halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen huzur uygulaması ile umuma açık yerler ile araçlar üzerinde denetim yapıldı. 2 bin 746 kişinin sorgulandığı uygulamada bin 56 araç da kontrol etti. Umuma açık 124 iş yerini kontrol eden Jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi de gözaltına aldı.
 
Bu sırada yol kontrollerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 20 milimetre çapında 4 uçak eğitim mermisi, 39 kilogram boş uçak eğitim mermisi kovanı ve mayon parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

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