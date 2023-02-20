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  • Malatya'da bir sitenin depremde yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
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Malatya'da bir sitenin depremde yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Malatya'da depremde yıkılan Hayat Sitesi'ne ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 14:02 - Güncelleme:
Malatya'da bir sitenin depremde yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde "Hayat Sitesi'nin enkazında gerekli incelemeler yapılmadan enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı, delillerin karartıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı" belirtildi.

Soruşturmaların titizlikle ve tüm yönleriyle devam ettiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adı geçen binanın yapımında ya da yıkılmasında sorumluluğu bulunan kişilerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Yıkılan bina enkazından Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişi heyetince 12 Şubat tarihinde inceleme için yeteri kadar karot örneği alınmıştır. Soruşturmalar kapsamında il genelinde yıkılan binalarla ilgili bilirkişi nezdinde örnek alımı yapılmadan enkazların kaldırılmaması talimatlandırılarak bu işlemlere izin verilmemektedir. Bilirkişi inceleme sonuçları beklenen soruşturmada, şüpheliler S.S, F.S ve S.S. gözaltına alınmıştır."

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