Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada S.A.'nın ateşlediği iddia eden av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Metin Aladağ (50) öldü, O.A. ise yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, gece saatlerinde Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan ve aralarında daha önceden husumet bulunan S.A ile Metin Aladağ sokakta karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma, Metin Aladağ'ın yanındaki O.A.'nın da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada sinirlenen S.A. evden getirdiği av tüfeğiyle ateş açarak Aladağ ve O.A.'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Metin Aladağ, acil serviste doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. O.A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 
Aladağ'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İhbar üzerine gelen polis ise olay sonrası kaçan S.A.'yı kısa sürede yakalayarak sorgulamak için emniyete götürdü. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hem taciz hem dolandırıcılık! Turist saniye saniye kaydetti

Hem taciz hem dolandırıcılık! Turist saniye saniye kaydetti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA