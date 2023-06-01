İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Malatya'da depremlerde hasar gören iki katlı evde göçük meydana geldi
Güncel

Malatya'da depremlerde hasar gören iki katlı evde göçük meydana geldi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde depremlerde hasar alan iki katlı kerpiç bir evde göçük meydana geldiği açıklandı.

1 Haziran 2023 Perşembe 21:15 - Güncelleme:
Malatya'da depremlerde hasar gören iki katlı evde göçük meydana geldi
ABONE OL

Olay, saat 20.25 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mert Sokak içerisinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde hasar aldıktan sonra boşaltılan iki katlı kerpiç bir evde göçük meydana geldi. Büyük bir gürültü ile meydana gelen göçük sonrası ihbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede göçük altında kalan kimsenin olmadığını belilerken, evin etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.