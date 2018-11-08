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Malatya'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon: 3 tutuklama

Malatya'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda; gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, mahkemece tutuklanırken, 2'si de işlemleri için Diyarbakır'a gönderildi.

  • DHA
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 FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün 'gaygubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü, tutuklanırken, 2'si ise işlemleri için Diyarbakır'a gönderildi.

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