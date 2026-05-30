İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2026 Cumartesi / 14 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güncel

Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki şahıs iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

IHA30 Mayıs 2026 Cumartesi 07:10 - Güncelleme:
Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABONE OL

Kaza, gece 00.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu üzerinde Sancaktar Mezarlığı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan K.K.'ya önce 44 LV 982 plakalı Hyundai marka otomobil ardından ise aynı istikamette seyreden 42 BGB 788 plakalı Hyundai marka araç çarptı. Yola savrulan şahıs ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan K.K. kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, K.K.'nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Yol verme kavgasında taksiciyi bıçakladı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.