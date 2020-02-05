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Malatya'da jandarma depremzede çocukları yalnız bırakmadı

Malatya İl Jandarma Komutanlığında görev yapan kadın astsubaylar, depremden etkilenen çocuklarla oyun oynadı.

AA05.02.2020  15:35 - Güncelleme: 05.02.2020  15:35

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, 24 Ocak'taki Sivrice merkezli depremde zarar gören Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Depremde evleri hasar görenlere erzak, ısıtıcı, battaniye ve yatak, ihtiyaç sahibi çocuklara da kıyafet dağıtan kadın astsubaylar, dayanışma örneği gösterdi.

Depremzedeler için çadır kuran jandarma personeli, depremden etkilenen çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi.

Kadın astsubaylar, deprem bölgelerinde çocuklarla oyun oynayarak, moral vermeye çalıştı.

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