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Malatya'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu! 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Malatya merkezli terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA29 Eylül 2023 Cuma 09:58 - Güncelleme:
Malatya'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu! 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayla göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 1 şüpheli, 22 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Devam eden çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Kayseri'de 4, Malatya'da 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de yakaanan şüpheliler de Malatya'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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