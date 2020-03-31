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Malatya'da silahlı dehşet: Ölü ve yaralılar var

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA31 Mart 2020 Salı 15:25 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 15:25
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Dabakhane Mahallesi Bakırcılar Çarşısı içerisinde henüz öğrenilemeyen nedenle esnaf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan Mehmet Ay, M.H.A, S.A. ile B.F, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Ay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgayla ilgili şüpheliler R.K, S.K. ve Y.E.E. gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeğe de polis ekiplerince el konuldu.

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