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Malatya’daki bombalı araçla ilgili 4 kişi daha tutuklandı

Elazığ-Malatya karayol uygulama noktasında üzerlerinde 30 paket halinde 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi daha tutuklandı.

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Malatya'da bir otomobilde patlayıcı madde ile bomba düzeneği ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli daha tutuklandı.
 
Elazığ-Malatya karayolundaki uygulama noktasında 2 Kasım'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposuna zulalanmış 30 paket halinde 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında araç sürücüsü A.R.Ü'nün irtibatlı olduğu kişilere yönelik İzmir, Manisa, Elazığ, Antalya, Malatya ve Mardin'deki operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
 
Emniyetteki 5 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.
 
Olay
 
Polis ekipleri, Elazığ-Malatya karayolundaki uygulama noktasında 2 Kasım'da şüphe üzerine bir otomobili durdurmuştu. Araçtaki aramada, yakıt deposuna zulalanmış 30 paket halinde 28 kilo 26 gram patlayıcı, 2 alıcı anahtar, üzerinde tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ile 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti.
 
İlk etapta araç sürücüsü A.R.Ü. ile Diyarbakır'da irtibatlı olduğu 4 kişinin ardından 13 şüpheli daha gözaltına almıştı.
 
Dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden araç sürücüsü A.R.Ü. ve iki zanlı tutuklanmış, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
 
Öte yandan, araçta ele geçirilen 30 paket halindeki patlayıcının, "çok kuvvetli askeri mühimmat" sınıfında bulunan "RDX ve PENT" karışımı plastik patlayıcı olduğu belirlenmişti.

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