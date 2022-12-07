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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan'ı makamında kabul etti.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 12:10 - Güncelleme:
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti
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Bilal Erdoğan, dün Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da ICYF ve Malezya Ulusal Gençlik Konseyi tarafından düzenlenen "Yeni Konjonktürde Asya-Pasifik Ülkeleri ve Malezya Gençliği" konulu programa katıldı.

Programın ardından Bilal Erdoğan ve ICYF Başkanı Taha Ayhan, Malezya'nın yeni Başbakanı Enver İbrahim'i makamında ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Enver İbrahim, görüşmede, Türkiye ile Malezya arasında özellikle kültürel anlamda işbirliklerinin yeni dönemde daha da güçlenmesi için çaba sarf edeceğini belirtti.

Öte yandan, Enver İbrahim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu buluşmayı, "Dün Kuala Lumpur'a ziyarette bulunan kardeşim Bilal Erdoğan'ı kabul ettim, inşallah Malezya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler güçlenmeye devam edecek." sözleriyle duyurdu.

Enver İbrahim, 24 Kasım'da Başbakan seçilerek göreve başlamıştı.

  • Malezya Başbakanı İbrahim
  • Bilal Erdoğan
  • Dünya Etnospor Konfederasyonu

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