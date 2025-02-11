Malezya Başbakanı Enver'den ülkeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Enver, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülkesine ziyareti kapsamında düzenlenen Malezya-Türkiye İş Forumu'na katıldığını belirtti.

Forumda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin güçlendirilmesine duyulan "acil ihtiyacı" vurgulayan Enver, ayrıca Erdoğan ile Türk heyetinin katılımından duyduğu memnuniyeti ve buradaki ilişkinin gelecekte, işbirliğine yönelik geniş etki yaratacağını ifade ettiğini vurguladı.

Enver, paylaşımını Türkçe "Teşekkür ederim, görüşmek üzere." ifadesiyle tamamladı.

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