Malezya örneğini verdiler: MİT, Mossad'ın taktiğini çok iyi biliyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan, İsrail'in Türkiye dahil 3'üncü ülkelerde Hamas üyelerini hedef alacağına dair haberlere MİT'in tepkisini ve Türkiye'nin olası bir Mossad operasyonuna karşı duruşunu AA Analiz için kaleme aldı.

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Wall Street Journal gazetesi 1 Aralık'ta Dion Nissenbaum imzalı bir haber yayımlayarak İsrail'in Lübnan, Türkiye ve Katar'da yaşayan Hamas üyelerini öldürmeyi planladığını iddia etti. Türk yetkililer bu iddiaya Anadolu Ajansı aracılığıyla sert bir açıklamayla yanıt verdi ve Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) farklı istihbarat örgütlerinin de denediği bu tür girişimlere asla izin vermeyeceğini belirtti. Türkiye'de yapıldığı iddia edilen eylemin hukuka aykırı olduğuna dikkati çekilen haberlerde, Mossad'ın Türkiye'deki yasal temsilcilerine uyarıda bulunulduğu bildirildi. Türk istihbaratı, Mossad'ın Türkiye'deki hücrelerini ve faaliyetlerini ortaya çıkaran birçok istihbarat operasyonunu kamuoyuna duyurmuştu. Bu da ilerleyen dönemde Mossad'ın 3'üncü ülkelerde Hamas'a saldırı arayışları ya da MİT'in Mossad tehditlerini püskürtme çabalarından oluşacak yeni bir istihbarat rekabeti dalgasının gündeme geleceğini gösteriyor.

- TÜRKİYE İSRAİL'İ NEDEN UYARDI?



Ne Türkiye ne de başka bir ülke Mossad'ın istihbarat operasyonları için bir oyun alanı olmayı asla kabul etmez. Böyle bir eylem Türkiye'nin yasalarını ve egemenliğini ihlal anlamına gelecektir. Bu arada Türkiye, Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığı için özellikle de İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı göz önünde bulundurulursa, İsrail ile işbirliği yapmayacaktır. Böyle bir girişimin doğal sonucu, Türkiye'nin geçen yıl yaptığı gibi, şüpheli Mossad birimlerine yönelik istihbarat çabalarını artırması olacaktır. İlk operasyonda Türkiye'deki Arap öğrencileri askere alan 15 Mossad üyesi tespit edilmişti. İkinci operasyonda ise Türk istihbaratı 2023 yazında 14 Filistinliye saldırmayı planlayan 7 Mossad üyesini diz çöktürmüştü. Türk medyasında yer alan bir başka bilgi de Türk istihbaratının Mayıs 2023'te İran vatandaşları ve şirketleri hakkında bilgi toplayan 13 Mossad üyesini tespit ederek tutukladığı yönündeydi. Mossad'ın gizli ya da açık bu tür eylemlerini tekrarlaması halinde, Türkiye'deki İsrail istihbarat topluluğu casusluk ve terör faaliyetlerinde bulunmakla suçlanacaktır. 2021, 2022 ve 2023'te yaşanan olaylarda da görüldüğü üzere Türkiye, başta İran ve İsrail olmak üzere 3'üncü tarafların ülke genelindeki istihbarat faaliyetlerini hiçbir zaman kabul etmemiştir.

- MOSSAD'IN BİR İSTİHBARAT OPERASYONU BAŞLATMASI DURUMUNDA TÜRKİYE'NİN SEÇENEKLERİ NELERDİR?



Türkiye, Mossad'ın araçlara monte edilen uzaktan kumandalı silahlarla veya suikastlarla İranlı üst düzey yetkililere nasıl suikast düzenlediğini gözlemledi. Bu anlamda Türk istihbaratının karşı istihbarat kapsamında Mossad'ın Türkiye'deki faaliyetlerine öncelik verdiğini her uzman tahmin edebilir. Örneğin Türk istihbaratı geçen günlerde Malezya'da yazılım uzmanı olan bir Filistinliyi kurtarmıştı. Türk istihbaratı bu tür eylemlere karşılık vermeye hazır durumda.

İsrail, Türkiye'de Hamas'ı ya da başka bir ulusu hedef alan bir istihbarat saldırısı başlattığında buna halihazırda tatbik edilen karşı tedbirlerin bir kombinasyonuyla cevap verilebilir. Burada simetrik ve asimetrik yöntemler entegre edilebilir. Simetri, Mossad'ın düşmanca eylemlerini önlemek için mütekabiliyetin ön koşullarını ele alacaktır. Bu anlamda ilk müdahale, tüm istihbarat disiplinlerini kapsayan karşı istihbarat tedbirleri yoluyla teyakkuzun artırılmasıdır. Mossad'ın yaygın uygulaması, istihbarat faaliyetlerinde 3'üncü ülke vatandaşlarından yararlanmaktır. Türkiye bu taktiği çok iyi biliyor. Bu nedenle Türk istihbaratı sadece İsrail ile bağlantısı olan kişilere değil, Türk ya da üçüncü bir ülke vatandaşı olması muhtemel şüpheli tüm profilleri odak noktasına alacaktır.

Karşı önlemler dışında, Türkiye'nin Filistinli bir hackerın nerede olduğuna dair Malezya istihbaratına bilgi vermesi örneği göz önüne alındığında, Türkiye Mossad'ın faaliyetlerini caydırmak için diğer ülkelere zamanında ve doğru bilgi sağlayabilir. Türkiye, doğrudan bir tehdit olarak algılanması halinde Mossad'ın eylemlerini caydırmak için bu istihbarat örgütleriyle işbirliğinin derecesini artırabilir.

Asimetrik yanıt siyasi olacaktır ve İsrail'in Türk topraklarında doğrudan bir saldırı başlatması halinde İsrail'in çıkarlarına yönelik yaptırımlara dayanabilir. Türkiye, İsrail vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatlerini kısıtlayabilir ya da İsrailli şirketleri Türk hizmet sağlayıcıların gerekli hizmetlerinden faydalanmaktan mahrum bırakabilir. İsrail'in Gazze'de insanlığa karşı işlediği suçlarla birlikte Türkiye, uluslararası kurumları tutuklama kararlarıyla çalıştırabilir ve düşmanca eylemlere karıştığından şüphelenilen İsrail vatandaşlarının hareket özgürlüğünü kısıtlayabilir.

- MOSSAD'A KARŞI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNİN İŞBİRLİĞİ YAPMASI MÜMKÜN MÜ?



Batılı hükümetler çoğunlukla Hamas'a karşı İsrail'i destekliyor. Bu anlamda İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı istihbarat unsurları rehinelerin nerede olduğuna dair İsrail'e bilgi vermeye başladı. Öte yandan, hangi araçların ve hangi istihbarat metodolojisinin kullanılacağı konusunda önemli bir ayrıntı yok. Afganistan ve Irak'tan alınan dersler bize Kıbrıs'ın güneyinde İngiliz üslerinde zaten aktif olan sinyal istihbarat varlıklarının muhtemelen cep telefonlarını, alıcıları ya da herhangi bir vericiyi taradığına tanık olacağımızı hatırlatıyor. Türk istihbaratı, İsrail ve İngiliz istihbaratının faaliyetlerini nasıl ve ne şekilde sürdürdükleriyle ilgilenecektir, ancak şimdilik bunlara müdahale etmek söz konusu değil. Ancak Mossad Türkiye'de istihbarat faaliyetlerine başladığında koşullar değişebilir. Türkiye bölgede Mısır, Lübnan, Ürdün ya da başka bir ülkeyle işbirliği yaparak daha aktif olabilir.

Mossad için en iyi senaryo diğer devletlerin egemenliğine saygı duymaktır. En kötü senaryo ise mevcut teknolojinin sırlara erişimi kolaylaştırdığı bir istihbarat rekabetini ateşlemektir. Bu nedenle Türk istihbaratı Mossad'ın Türkiye'deki temsilcilerini uyarmakta tereddüt etmedi.

Mütercim: Hatice Karahan

[Doç. Dr. Murat Aslan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısıdır.]

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