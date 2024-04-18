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Güncel

Malili mevkidaşı Diallo ile görüşen Ticaret Bakanı Bolat'tan stratejik ortaklık vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo ve beraberindeki heyetle bir araya gelerek, siyasi, iktisadi ve birçok alanda gerçekleştirilebilecek stratejik ortaklıkları değerlendirdiklerini bildirdi.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 12:39 - Güncelleme:
Malili mevkidaşı Diallo ile görüşen Ticaret Bakanı Bolat'tan stratejik ortaklık vurgusu
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Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malili mevkidaşı Diallo ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmenin muhtelif yollarını ele aldıklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Mali Cumhuriyeti ile siyasi, iktisadi ve birçok alanda gerçekleştirilebilecek stratejik ortaklıkları ele alarak, ihracat odaklı büyüme hedefimiz doğrultusunda ikili ticaretimizi güçlendirecek somut adımlar atma konusunda mutabık kaldık. Ticaret Bakanlığı olarak dış ticaretimizi daha da iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz."

  • ticaret bakanı
  • siyasi iktisadi stratejik
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