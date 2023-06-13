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Maltepe sahili pis kokulara mahkum!

Maltepe Dragos sahilinde, denize akan deredeki suda oluşan kirlilik nedeniyle hem çevreye kötü kokular yayılıyor hem de görüntü kirliliği oluşuyor. Maltepe sahilindeki derede oluşan kirlilik adeta Haliç'teki kirliliği hatırlattı.

IHA13 Haziran 2023 Salı 13:14 - Güncelleme:
Maltepe sahili pis kokulara mahkum!
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Suda oluşan kirlilik nedeniyle suyun renginde değişimlerin oluştuğu, dereden çevreye kötü kokuların yayıldığı ve bunun görüntü kirliliğini de beraberinde getirdiği görüldü. Adeta Haliç'teki kirli manzaraları akıllara getiren kirlilik, çevredeki vatandaşların da tepkisini çekiyor. Sahile gezmeye veya oturup piknik yapmaya gelen vatandaşlar kötü kokudan şikayetçi oluklarını ifade etti.

"SADECE GENİŞLETME OLDU, KOKU AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Sercan Çınar, "5-6 yıldır buradayız ve devamlı böyle, hiç değişmedi. Sadece genişletme oldu, temizlik olmadı. Diğer tarafı temizlediler ancak burayı temizlemediler. Koku aynı şekilde devam ediyor. Keşke temizlense, insanlar bıktı artık. Yazın sıcakta daha kötü kokuyor" dedi.

"İLGİLENEN MAALESEF YOK"

Sahile gelen vatandaşlardan Mehmet Koç, "Bu kokuyu kesmek için zemini komple temizlemeleri lazım. O da temizlenmediği için koku devam ediyor. 35 yıldır buradayım ve koku hala var. Sadece duvar ördüler ve gittiler. Temizlik olsun ve koku gitsin. Ama maalesef ilgilenen yok. Yemeğe gelince herkes var, iş olunca kimse yok" dedi.

Maltepe Dragos sahilinde kirliliğin oluştuğu dere dron ile görüntülendi.

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