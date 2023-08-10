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  • Maltepe'de 16 araç vinç yüzünden zincirleme kazaya karıştı
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Maltepe'de 16 araç vinç yüzünden zincirleme kazaya karıştı

Maltepe'de seyir halinde olan vincin yol ortasında durması nedeniyle arkasından gelen 16 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada can kaybı yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Yol uzun süre trafiğe kapandı. Kazaya neden olan vinç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

IHA10 Ağustos 2023 Perşembe 15:01 - Güncelleme:
Maltepe'de 16 araç vinç yüzünden zincirleme kazaya karıştı
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Kaza, saat 13.30 sıralarında Maltepe Başıbüyük yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan vinç sürücüsü bir anda yol ortasında durdu. Arkasından gelen 16 araç ise kaygan zeminin etkisiyle birbirine girdi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Meydana gelen kaza sonrası vinç sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza ilişkin çalışma başlatırken yol uzun süre trafiğe kapandı.

"OLAY ÇOK ENTERESAN OLDU"

Kazaya karışan araç sürücülerinden Emrah Baran Özdemir, "Olay çok enteresan oldu. Minibüs kendisini kurtarabilmek için sola kırıyor ve refüjden karşı yola geçiyor. Hemen arkasında ki araçta fren yapıp başka bir aracın vurmasıyla karşı yola geçiyor. Arkamda ki araç bana vurmasın diye fren yaptım ama ben boşa bıraktım arabayı. Arkamda ki araç bariyere vurdu, taksi kamyonun altına girdi. Yol kilitlenince trafik durdu. Herkes küçük sıyrıklarla atlattı" dedi.

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