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Maltepe'de kaza: 3 yaralı

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

DHA3 Ocak 2022 Pazartesi 07:06 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 07:06
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Edinilen bilgiye göre; Maltepe, Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi'nde saat 01:00 sıralarında, Serkan A. yönetimindeki 16 YS 878 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarptı.

Kazayı görenlerin haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Serkan A. ile beraberindeki Uygar G. ve Rahmi D. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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