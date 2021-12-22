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Maltepe'de site otoparkında 3 otomobil yandı

Maltepe'de sitenin otoparkında bir otomobilde çıkan yangın diğer araçlara da sıçradı. Toplamda 3 otomobil yanarken, site sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

DHA22 Aralık 2021 Çarşamba 10:10 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:10
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Maltepe, Aydınevler Mahallesi'ndeki sitenin otoparkında saat 08.15 sıralarında bir kişi işe gitmek için otomobilini çalıştırdıktan sonra dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü kendini dışarı attıktan sonra alevler kısa sürede otomobili sardı. Vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Yangın diğer otomobillere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle sitede korku ve panik dolu anlar yaşandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan 3 otomobilde hasar oluştu.

Site görevlisi, "Geldiğimde yangın alevlenmişti. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik ama söndüremedik. Baştaki otomobilin sürücüsü işe gitmek için aracı çalıştırdı. Birden alevlendi." diye konuştu. Yanan otomobilin sahibi Zübeyde Ergün, "Balkondan baktığımda otoparkta insanlar panik halinde koşturuyordu. Bir otomobil yanıyordu. Yanındaki benim arabamdı. Yanan araçtan benim arabaya sıçradı." dedi.

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