DHA 28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:51 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:36

Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda kişiye ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına, havadan ve karadan da müdahaleye başlandı. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Bölgeyi tamamen duman kaplarken, yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale ediliyor.

KAYMAKAM YİĞİT: EVLER BOŞALTILDI

Manavgat'ın Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde de 4 noktada yangın çıktığı öğrenildi. Sarılar Mahallesi'ndeki orman yangını, yerleşim yerlerine de sıçradı. Manavgat Kaymakamlığı Yeniköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi için Muhtar Abdullah Zeki Kavuklu'ya talimat verdi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı" dedi.

BAKAN BÖLGEYE GELİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Manavgat'taki orman yangınına müdahaleyi yerinde yönetmek üzere helikopterle bölgeye hareket etti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı da kara yoluyla Manavgat'a geçti.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: AKILALMAZ, KÖTÜ BİR TABLO

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına ilişkin CNN TÜRK yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Sözen, "Hala devam ediyor, komple yanıyor. yerleşim alanlarına girdi. bir çok ev ve işyeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölge yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Akıl almaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Özel araçları mümkün olduğu kadar yollardan çekmemiz önemli." dedi.

AFAD: MANAVGAT'TAKİ YANGINDA 30 KİŞİ ETKİLENDİ

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Manavgat'ın Yeniköy mevkiinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi. Söndürme çalışmalarında 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz ve 2 dozerin görev yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"SAKOM'dan alınan bilgiye göre yangından 30 vatandaşımız etkilenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 7 ambulans, 2 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir. Antalya AFAD Müdürlüğü'nden 3 araç ve 11 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 10 arazöz ve 3 itfaiye aracı bölgeye sevk edilmiştir. Yeniköy, Kalemler, Evrenseki ve Çolaklı mahallelerinde, yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir. Kırsal kesimde bulunan bazı ahırların yandığı bilgisi alınmıştır."

FUAT OKTAY'DAN 'MANAVGAT YANGINI' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Oktay, "Manavgat'ta meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız Manavgat ve yangınla mücadele eden kahraman ekiplerimiz için" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu

Bakan Pakdemirli:

4 mahalle tahliye edildi, 28 mahalleye su verilemiyor

Yangını körükleyecek her türlü sebep şart maalesef mevcut

Şu ana kadar 53 kişi yangından etkilendi