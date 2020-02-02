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Son dakika... Manisa'da 4,4 büyüklüğünde deprem!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA02.02.2020  14:49 - Güncelleme: 02.02.2020  16:00

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Manisa Valiliği, merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 14.36'da merkez üssü Kırkağaç olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 4 kişinin hafif yaralandığı 5,4 büyüklüğünde deprem olmuştu. Depremde evleri hasar görenler için AFAD tarafından 15 mahallede 400 çadır kurulmuştu.

Bunun ardından 28 Ocak'ta merkez üssü Akhisar olan 4,7, Kırkağaç olan 4,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı. Valilik, 68 mahallede yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 4 ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini bildirmişti.

Bugün de saat 03.23'te merkez üssü Akhisar olan 4,6, saat 06.23'te merkez üssü Kırkağaç olan 4,0 büyüklüğünde iki sarsıntı daha meydana gelmişti. Valilik, bu depremlere ilişkin olumsuzluğun bulunmadığını açıklamıştı.

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