Manisa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
Manisa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
- AA
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında Manisa, İzmir, Van ve Gaziantep'te belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün Manisa'daki öğrenci yapılanmasında görev aldıkları öne sürülen D.E, A.E, M.Ç. ve F.Ş. ile TSK'dan ihraç edilen ve Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama emri bulunan eski binbaşı F.Ö. yakalandı. Zanlılardan M.Ç ve F.Ş'nin "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edildi. Şüphelilerden D.E, A.E, M.Ç. ve F.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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