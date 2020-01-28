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Manisa'da artçı sarsıntılar sürüyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

AA28.01.2020  19:25 - Güncelleme: 28.01.2020  19:25

AFAD verilerine göre, 14.26'da yaşanan depremden sonra Kırkağaç ve Akhisar'da büyüklüğü 3'ün üzerinde olan 6 artçı tespit edildi.

Son olarak saat 17.53'te gerçekleşen ve merkez üssü yine Kırkağaç olan 4,1 büyüklüğündeki deprem İzmir'den de hissedildi.

- 8 mahalleye çadır kuruldu

Öte yandan depremden en çok etkilenen Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki 8 mahalleye AFAD ekiplerince çadır kuruldu.

Kırkağaç'ta yaklaşık 700 haneli Karakurt başta olmak üzere Bostancı, Alifakı, İlyaslar mahalleleri ile Akhisar'da Süleymanlı, Karabörklü, Zeytinlibağ ve Tütenli mahallelerine çadır yerleştirildi.

Karakurt mahallesi sakinleri yaşadıkları korku nedeniyle evlerine girmedi. Bazı vatandaşlar, geceyi kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlar da bazıları ise AFAD ekiplerince kurulan çadırlarında geçirecek.

Mahalle muhtarı İdris Kat, ağır hasarlı metruk bir binanın yıkıldığını, bunun dışında ciddi bir zararlarının olmadığını ifade etti.

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