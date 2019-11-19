22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7272
  • 6,3449
  • 271.476
  • 107201
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Manisa'da çelik kasa hırsızlığı şebekesi çökertildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 farklı adresteki çelik kasa hırsızlığı olayının zanlısı olduğu iddiasıyla yakalanan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, ilçe genelinde meydana gelen 16 çelik kasa hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 2 ay süren istihbarat ve teknik takip çalışmasının ardından belirlenen adreslerde 8 noktaya eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 14 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, kasaları açmak için kullanılan spiral makinesi, matkaplar, kaynak makineleri ile tarihi eser niteliğinde 5 obje, 2 jeneratör, çalıntı ev eşyaları, 2 ağaç testeresi ve hilti ile hırsızlıkta kullanıldığı öne sürülen araçlar ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadesi üzerine bir arazide 5 ila 7 metre derinlikteki çukurlara gömülmüş 5 çelik para kasası da çıkarıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 7'sinin gözaltına alındığı operasyonda bir şüphelinin ise yakalanması çalışmaları sürüyor.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyadaki provokatörün yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya MİG-29'ları teslim etti

Rusya MİG-29'ları teslim etti

Afyonkarahisar-Konya kara yolunda feci kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı

Afyonkarahisar-Konya kara yolunda feci kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı

'Türkler dünyaya hep Batı medyasından anlatıldı'

'Türkler dünyaya hep Batı medyasından anlatıldı'

Türkiye-İran sınırında deprem

Türkiye-İran sınırında deprem

Anayasa Mahkemesi'nden gazetecileri ilgilendiren karar: İptal edildi

Anayasa Mahkemesi'nden gazetecileri ilgilendiren karar: İptal edildi

80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp, bıçakladı: El sıkışıp, barıştılar

80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp, bıçakladı: El sıkışıp, barıştılar

7 aylık hamile eşinin karnının düz olduğunu görünce... Mezar açtıran şüphe

7 aylık hamile eşinin karnının düz olduğunu görünce... Mezar açtıran şüphe

Barbaros Şansal hakkında istenen ceza belli oldu

Barbaros Şansal hakkında istenen ceza belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Tekrar ortaya çıktılar! ´Gündüz İSPARK, akşam biz bakıyoruz´

Tekrar ortaya çıktılar! ´Gündüz İSPARK, akşam biz bakıyoruz´

Kanseri önlüyor, kansızlığa birebir... Faydaları saymakla bitmiyor!

Kanseri önlüyor, kansızlığa birebir... Faydaları saymakla bitmiyor!

Uçaklarda yeni dönem: Yolculuk yapanlar dikkat!

Uçaklarda yeni dönem: Yolculuk yapanlar dikkat!

Yıkım işlerimlerine başlandı! Son hali böyle görüntülendi

Yıkım işlerimlerine başlandı! Son hali böyle görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA